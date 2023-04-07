وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان الوضع في جنوب القوقاز

باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

ناقش وزيرا خارجية روسيا وتركيا سيرجي لافروف ومولود تشاووش أوغلو الوضع في جنوب القوقاز.

أبلغه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج المحادثات التي عقدت في أنقرة مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزير الروسي قوله: "نؤيد تعميق التعاون بين جميع دول جنوب القوقاز. ونرحب بتطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا بدعم من روسيا وفتح خطوط النقل والاتصالات في المنطقة وعمليات التعافي بعد الصراع في جنوب القوقاز".

قال سيرجي لافروف إن كل هذه العمليات يجب أن تستمر على أساس الاتفاقات الثلاثية التي وقعها قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا. وأكد الوزير "نأمل أن يدعوا بعض زملائنا في المنطقة الطرفين للوفاء بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، دون تدخلها في هذه العمليات".