الوزير: أذربيجان وكازاخستان تنفذان معا العديد من المشاريع الدولية في المنطقة

باكو، 7 أبريل (أذرتاج)

تنفذ أذربيجان وكازاخستان معا العديد من المشاريع ذات الأهمية الدولية في المنطقة. والقرابة التاريخية بين شعبينا تساهم في المزيد من تعميق علاقات التعاون بيننا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ19 للجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية الكازاخستانية في 7 ابريل بباكو.

إشارة الى الوثيقة حول التعاون الاستراتيجي الشامل لفترة بين عامي 2026-2022 ، الموقعة بين أذربيجان وكازاخستان اثناء زيارة الرئيس قاسم جومارت توكايف اذربيجانَ، قال الوزير ان تنفيذ هذه الوثيقة وفر زيادة تطوير مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. قال الوزير ان حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد 4.4 مرات ليصل الى 680 مليون دولار عام 2022. لكن الإمكانيات الاقتصادية لكلا البلدين تسمح لهما بزيادة حجم التبادل التجاري بشكل أكثر.

وزاد الوزير ان كلتا الدولتين تشاركان في تشكل ممري النقل العابر لبحر الخزر و"الشرق والغرب وتضمنان سلامة نقل الشحن والبضائع من الصين الى أوروبا وبالاتجاه العكسي. وهذا عامل في غاية الأهمية في النقل الدولي. واستطرد الوزير قائلا ان أذربيجان حريصة على توسيع تعاونها مع كازاخستان في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة وغيرها.

دعا الوزير شركات ورجال اعمال كازاخستان للاستثمار في منطقة آلات الاقتصادية الحرة.