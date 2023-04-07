الرئيس إلهام علييف: شركة "سوكار" الأذربيجانية تعمل بنجاح في جورجيا

باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، يجب علينا أن نقوم بنقل 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2027 وأنا متأكد من أننا سنصل إلى هذا الرقم.

قاله الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جورجيا إيراكلى قاريباشفيلى في غابالا يوم 7 أبريل، حسبما أفادت أذرتاج.

وأكد رئيس الدولة على أنه "بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، تأتي قضايا أمن الطاقة في المقدمة لجميع البلدان. تعمل شركة "سوكار" الأذربيجانية بنجاح في جورجيا منذ سنوات عديدة. حسب المعلومات التي حصلت عليها أمس، قامت شركة "سوكار" بمدّ 11 ألف كيلومتر من أنابيب الغاز في جورجيا وتوفر هذه الانابيب لأكثر من 830 ألف مشترك بالغاز الطبيعي".