رئيس البرلمان: نرفض بشدة الاتهامات الإيرانية غير المبررة ضد أذربيجان

باكو، 7 أبريل (أذرتاج)

نظمت في 5 ابريل حملة سياسية ضد أذربيجان في برلمان ايران وتم تبني بيان مبني على الاتهامات الكاذبة والمزيفة. للأسف ان افتتاح سفارة أذربيجان في دولة إسرائيل تثير حفيظة إيران تلك الدولة التي لم تعرب عن احتجاجها، ولو مرة، ضد أرمينيا التي واصلت احتلال أراضي أذربيجان لمدة 30 عاما ونهبت بوحشية، ثروات شعبنا المحتفظة منذ قرون، حتى قدمت لأرمينيا دعما بالوسائل المختلفة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبه غفاروفا في جلسة في 7 أبريل.

وأضافت : يجب ان يعلم الجميع ان أذربيجان دولة مستقلة وإقامتها علاقات مع البلدان شأنها الداخلي. وليس لأحد الحق في التدخل في حقوق أذربيجان ذات السيادة. نرفض بشدة، الاتهامات الإيرانية غير المبررة ضد بلدنا. ندعو البرلمان الإيراني ان يوقف مثل هذه الدعايات المعادية لأذربيجان".