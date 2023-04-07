رئيس وزراء جورجيا يتعرف على مدينة غابالا
AzerTAg.az
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٦]
باكو، 7 أبريل (أذرتاج)
تعرف رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي على مدينة غابالا في 7 أبريل.
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