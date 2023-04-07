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    أخبار رسمية


    رئيس وزراء جورجيا يتعرف على مدينة غابالا

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٦]

    باكو، 7 أبريل (أذرتاج)

    تعرف رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي على مدينة غابالا في 7 أبريل.

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