رئيس وزراء جورجيا يزور مركز "اسان خدمة" الإقليمي برفقة رئيس أذربيجان

باكو، 7 أبريل (أذرتاج)

زار رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي مركز "اسان خدمة" الإقليمي في غابالا برفقة رئيس أذربيجان إلهام علييف في 7 أبريل.

أفادت أذرتاج ان رئيس وكالة "اسان" لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية علوي مهدييف قدم معلومات عن نشاط المركز.

قيل ان المركز تم تدشينه في 10 أغسطس عام 2016.

في ختام الجولة، قدمت الى رئيس الوزراء الجورجي هدية من الاشغال اليدوية.