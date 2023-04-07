الوزير: كازاخستان تصدر 20 مليون طن من نفطها عبر باكو – تبيليسي – جيهان

باكو، 7 أبريل (أذرتاج)

تشهد علاقات التعاون بين كازاخستان وأذربيجان في مجال الطاقة نموا متزايدا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التجارة والاندماج الكازاخستاني جومانغارين سيريك في تصريحه الصحفي في ختام الاجتماع الـ19 للجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية الكازاخستانية.

تستهدف كازاخستان تصدير 20 مليون طن من نفطها سنويا عبر خط انابيب باكو – تبيليسي – جيهان. وفق الاتفاقية الموقعة بين سوكار الأذربيجانية و"كازموناي غاز" الكازاخستانية، تخطط كازاخستان نقل 1.5 مليون طن من نفطها للترانزيت حاليا. قال ان كازاخستان حققت في مارس العام الحالي تصدير 20 الف طن من نفطها بالترانزيت عبر باكو – تبيليسي – جيهان. ومن المخطط نقل 125 ألف طن من نفط كازاخستان عبر باكو – تبيلسي – جيهان في شهر ابريل.