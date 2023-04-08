نائب اذربيجاني يشارك في المنتدى البرلماني العالمي في واشنطن

باكو، 8 أبريل (أذرتاج) سيزور نائب المجلس الوطني مظاهر افندييف مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الامريكية في 9 ابريل. أفادت أذرتاج ان الهدف من الزيارة هو المشاركة في المنتدى البرلماني العالمي الذي ستنظمه الشبكة البرلمانية حول البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ستختتم الزيارة في 13 أبريل.

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