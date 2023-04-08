زلزال بقوة 4.1 درجات في تركيا
AzerTAg.az
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٠٠]
باكو، 8 أبريل، (اذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات ولاية كهرمان مرعش التركية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 16.36 كلم.
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