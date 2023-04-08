أذربيجان: 95 حالة إصابة بكورونا في 7 أبريل

باكو، 8 أبريل، (اذرتاج)

سجلت 95 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و61 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 7 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و230 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و533 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و196 مريض منهم ويستمر علاج 501 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 795 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و566 ألف و492 فحص طبي