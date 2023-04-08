وزير الدفاع يدشن منشآت عسكرية جديدة في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 8 أبريل (أذرتاج) دشن وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف والقيادة الأخرى للوزارة المنشآت العسكرية الجديدة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. تعرف الوزير والمرافقين له من القيادة العسكرية على الاعمال المقامة ميدانيا ومستودعات الأسلحة والذخائر والصواريخ والمدافع.

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