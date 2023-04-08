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    سياسة


    وزير الدفاع يدشن منشآت عسكرية جديدة في الأراضي المحررة من الاحتلال

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٥‎]

    باكو، 8 أبريل (أذرتاج)

    دشن وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف والقيادة الأخرى للوزارة المنشآت العسكرية الجديدة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

    تعرف الوزير والمرافقين له من القيادة العسكرية على الاعمال المقامة ميدانيا ومستودعات الأسلحة والذخائر والصواريخ والمدافع.

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