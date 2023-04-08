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    سياسة


    رئيس وزراء جورجيا يختتم زيارة عمل الى أذربيجان

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
    رئيس وزراء جورجيا يختتم زيارة عمل الى أذربيجان

    غابالا، 8 أبريل، (اذرتاج)

    اختتم رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي زيارة عمل الى جمهورية أذربيجان في 8 أبريل.

    أفادت وكالة اذرتاج انه اصطف حرس الشرف على مقدم الضيف الرفيع لدى مطار غابالا الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين.

    وكان في وداع رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي لدى مغادرته المطار مسؤولون رسميون.

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