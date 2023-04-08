أذربيجان: تطعيم 159 جرعة من لقاح كورونا في 7 أبريل

باكو، 8 ابريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 159 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 109 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و17 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 25 شخصا الجرعة الثالثة و8 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و957 الف و138 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و408 ألف و717 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و174 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و229 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و18 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.