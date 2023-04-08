العثور على الأسلحة والذخائر للعدو في قوبادلي

باكو، 8 ابريل، (اذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية ان افراد قسم الشرطة لمحافظة برده عثروا خلال تفتيش خنادق وقواعد العدو المنهزم في محافظة قوبادلي على طلقة و120 قذيفة من عيارات مختلفة و4216 طلقة من مختلف العيارات.