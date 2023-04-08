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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 8 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.008

    أورو EUR 1 1.8556

    دولار أسترالي AUD 1 1.1365

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3362

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0933

    كرون دنماركي DKK 1 0.249

    لاري جورجي GEL 1 0.6706

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2603

    دينار الكويت KWD 1 5.5405

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3862

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0932

    جنيه مصري EGP 1 0.0550

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0935

    كرون النرويج NOK 1 0.1626

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3962

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.0208

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2924

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2775

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

    دولار تايوان TWD 1 0.0558

    ليرة تركيا TRY 1 0.0882

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0636

    كرون التشيك CZK 1 0.0793

    يوان الصين CNY 1 0.2472

    جنيه بريطاني GBP 1 2.1162

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4687

    كرون السويد SEK 1 0.1629

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8793

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2909

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2076

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

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