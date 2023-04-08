البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 أبريل نيسان اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.008

أورو EUR 1 1.8556

دولار أسترالي AUD 1 1.1365

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3362

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0933

كرون دنماركي DKK 1 0.249

لاري جورجي GEL 1 0.6706

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2603

دينار الكويت KWD 1 5.5405

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3862

بيسو المكسيك MXN 1 0.0932

جنيه مصري EGP 1 0.0550

لاي مولدوفا MDL 1 0.0935

كرون النرويج NOK 1 0.1626

زلوتي بولندا PLN 1 0.3962

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0208

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2924

دولار سنغافورة SGD 1 1.2775

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

دولار تايوان TWD 1 0.0558

ليرة تركيا TRY 1 0.0882

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0636

كرون التشيك CZK 1 0.0793

يوان الصين CNY 1 0.2472

جنيه بريطاني GBP 1 2.1162

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4687

كرون السويد SEK 1 0.1629

فرنك سويسرا CHF 1 1.8793

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2909

بيسو تشيلي CLP 100 0.2076

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004