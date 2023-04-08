البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 8 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.008
أورو EUR 1 1.8556
دولار أسترالي AUD 1 1.1365
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3362
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0933
كرون دنماركي DKK 1 0.249
لاري جورجي GEL 1 0.6706
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2603
دينار الكويت KWD 1 5.5405
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3862
بيسو المكسيك MXN 1 0.0932
جنيه مصري EGP 1 0.0550
لاي مولدوفا MDL 1 0.0935
كرون النرويج NOK 1 0.1626
زلوتي بولندا PLN 1 0.3962
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0208
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2924
دولار سنغافورة SGD 1 1.2775
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559
دولار تايوان TWD 1 0.0558
ليرة تركيا TRY 1 0.0882
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0636
كرون التشيك CZK 1 0.0793
يوان الصين CNY 1 0.2472
جنيه بريطاني GBP 1 2.1162
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4687
كرون السويد SEK 1 0.1629
فرنك سويسرا CHF 1 1.8793
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2909
بيسو تشيلي CLP 100 0.2076
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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