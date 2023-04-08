أذربيجان تسهل الحصول على الفيزا لهواة سباقات جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا 1

باكو، 8 أبريل (أذرتاج)

أعلنت أذربيجان بدء تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الفيزا للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية بمناسبة استضافة أذربيجان سباقات الجائزة الكبرى في بطولة الفورمولا 1.

أفادت أذرتاج ان رئيس الجمهورية إلهام علييف أصدر مرسوما بهذا الصدد في 29 مارس. بموجب المرسوم الرئاسي، يجب على المسافرين الراغبين في استخراج الفيزا، تقديم بطاقة اعتمادهم او وثيقة أخرى تثبت اعتمادهم من قبل شركة Formula One Management Limited احدى المنظمين الدوليين لسباقات الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات، او بطاقة اعتمادهم من قبل شركة تشغيل حلبة مدينة باكو، أو تقديم التذكرة الصالحة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى لفورمولا 1، وكذلك التذكرة الإلكترونية او ووثيقة أخرى تثبت شراء التذكرة.

بنا على توجيهات من رئيس الجمهورية، يتم نشر معلومات عن قواعد تسهيل إجراءات الفيزا للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية وكذلك إمكانية استخراج هؤلاء الأشخاص الفيزا الالكترونية عبر نظام "اسان فيزا" في المواقع الرسمية للوزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الأذربيجانية.

كذلك يطلع جهاز الهجرة الاذربيجاني شركات الطيران التي تسير الرحلات الى أذربيجان على الإجراءات المسهلة لاستخراج الفيزا للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الوافدين الى أذربيجان.