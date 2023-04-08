"بوتاش" و"سوكار" تنشئان شركة مشتركة لتوريد الغاز إلى أوروبا

باكو، 8 ابريل، (اذرتاج)

تتنامى علاقات التعاون بين تركيا وأذربيجان في مجال الطاقة يوما بعد يوم. أسست شركتا "بوتاش" التركية و"سوكار" الأذربيجانية شركة مشتركة لتوريد الغاز إلى أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز في مقابلة مع قناة تلفزيون "CNN Turk".

قال إن دول البلقان تريد شراء الغاز الطبيعي منا (من تركيا وأذربيجان). استثمرت أذربيجان مبالغ كبيرة في تركيا وستتطور علاقات التعاون في هذا المجال بشكل أكبر. ستنفذ تركيا وأذربيجان المشاريع في اتجاه مبيعات الغاز إلى أوروبا.

واشار الوزير إلى أن تركيا ستصبح في المستقبل القريب مركز توزيع لتسويق الغاز وأن أذربيجان تدعم ذلك أيضا.