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    الخارجية: تدابير أذربيجان المماثلة كانت ردا على الخطوات المستفزة والمحرّضة دومًا

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٠٤]
    الخارجية: تدابير أذربيجان المماثلة كانت ردا على الخطوات المستفزة والمحرّضة دومًا

    باكو، 8 أبريل، أذرتاج

    قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجاني أيخان حاجيزاده إن تعليق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني المؤرخ في 7 أبريل على إعلان أذربيجان 4 موظفي سفارة ايران في باكو أشخاصا غير مرغوبا فيهم في البلد بسبب فعالياتهم المضادة لاتفاقية فيينا لعام 1961م في العلاقات الدبلوماسية متحيز وعاطفي.

    ونبلغ بصدد ادعاء الطرف الإيراني بأن تدابير متخذة من جانب أذربيجان تضاد مبادئ الجوار أن الفعاليات غير القانونية في أراضي أذربيجان لا توافق مع علاقات الجوار والتدابير المتخذة ردا على ذلك داخل اتفاقية فيينا.

    واكد حاجيزاده على أن التضامن الإسلامي يستثني استخدام الدين لأغراض سياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للجيران وفي الوقت ذاته لا يحتوي تأييدا بالاحتلال العسكري لأراضي بلدان مسلمة أخرى.

    وشدد على أن أذربيجان كانت وما برحت تقيم علاقاتها مع جيرانها على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ولم تهتم أبدا بإخلال هذه العلاقات وقد كانت التدابير المماثلة المتخذة من قبل أذربيجان وما زالت ردا على الخطوات المستفزة والمحرّضة.

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