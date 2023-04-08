أذربيجان: تطعيم 176 جرعة من لقاح كورونا في 8 أبريل

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 176 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 8 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 107 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و19 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 44 شخصا الجرعة الثالثة و6 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و957 الف و314 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و408 ألف و827 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و193 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و273 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و24 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.