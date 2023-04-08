أذربيجان: 71 حالة إصابة بكورونا على مدار اليوم

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

سجلت 71 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و75 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 7 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و301 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و608 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و197 مريض منهم ويستمر علاج 496 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1035 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و567 ألف و527 فحص طبي