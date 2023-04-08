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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والإيراني

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢١:٠٢]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والإيراني

    باكو، 8 أبريل، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية في 7 و8 أبريل بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

    قالت الخارجية في بيان إن الطرفين ابلغا انهما يتبادلان الاحترام بسلامة أراضي كلا البلدين وسيادتهما.

    وجرى خلال المكالمة الهافية بحث مفصل لما سيود بين الطرفين من الاستياء وسوء التفاهم بين البلدين مع التشديد على وجوب مواصلة المفاوضات من اجل إزالة هذه الحالة.

    وتم التعبير عن الموافقة مع ممارسة عمل نحو تنفيذ المشاريع الموجودة بين أذربيجان وإيران.

    واستلفت الوزير بايراموف اهتمام محاوره إلى ضرورة الاحترام بالسياسة الخارجية المستقلة التي تنتهجها أذربيجان على أساس مصالحها القومية وبعلاقاتها الثنائية مع بلدان المنطقة.

    وذكر الوزيران وجوب مواصلة الاتصالات المتبادلة.

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