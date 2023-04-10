أذربيجان: 59 حالة إصابة بكورونا في 9 أبريل

باكو، 10 أبريل، (اذرتاج)

سجلت 59 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و52 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 9 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و360 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و660 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و197 مريض منهم ويستمر علاج 503 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 920 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و568 ألف و447 فحص طبي.