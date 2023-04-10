البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 10 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0082
أورو EUR 1 1.8534
دولار أسترالي AUD 1 1.1406
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3337
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0953
كرون دنماركي DKK 1 0.2488
لاري جورجي GEL 1 0.6654
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2566
دينار الكويت KWD 1 5.544
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3855
بيسو المكسيك MXN 1 0.0939
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0924
كرون النرويج NOK 1 0.1634
زلوتي بولندا PLN 1 0.3966
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.022
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2877
دولار سنغافورة SGD 1 1.2808
ريال السعودية SAR 1 0.4529
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559
دولار تايوان TWD 1 0.0558
ليرة تركيا TRY 1 0.0886
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0679
كرون التشيك CZK 1 0.0788
يوان الصين CNY 1 0.2478
جنيه بريطاني GBP 1 2.1066
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4728
كرون السويد SEK 1 0.1639
فرنك سويسرا CHF 1 1.8599
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1312
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2803
بيسو تشيلي CLP 100 0.2151
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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