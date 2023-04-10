أذربيجان: تطعيم 115 جرعة من لقاح كورونا في 9 أبريل

باكو، 10 ابريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 115 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 72 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و13 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 26 شخصا الجرعة الثالثة و4 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و957 الف و429 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و408 ألف و896 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و206 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و299 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و28 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.