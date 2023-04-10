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    الرئيس إلهام علييف يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 10 أبريل، أذرتاج

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 10 ابريل إلى كازاخستان في زيارة رسمية.

    وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف في ارض مطار نور سلطان نزربايف بمدينة استانا رئيرس الوزراء الكازاخي علي خان اسماعيلوف ومسؤولون آخرون.

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