تطهير مساحة 622 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

باكو، 10 ابريل، (اذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 3-8 ابريل 24 لغما مضادا للمشاة و74 لغما مضادا للدبابات و298 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدام وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 622 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.