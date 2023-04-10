  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تطهير مساحة 622 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٩]
    تطهير مساحة 622 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

    باكو، 10 ابريل، (اذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 3-8 ابريل 24 لغما مضادا للمشاة و74 لغما مضادا للدبابات و298 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدام وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 622 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٩]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٤٨]
    العثور على الأسلحة والذخائر للعدو في قوبادلي
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٠]
    اكتشاف عظام بشرية في محافظة أغدام
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٩]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم