لقاء بين رئيسي أذربيجان وكازاخستان بحضور محدود

آستانا، 10 أبريل، (اذرتاج) عقد اجتماع بحضور محدود لرئيسي جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان إلهام علييف وقاسم جومرت توكاييف اليوم في آستانا. أفادت وكالة اذرتاج انه في البداية، تم التقاط صورة مشتركة.

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