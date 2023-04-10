بدء لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وكازاخستان
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٣]
آستانا، 10 أبريل، (اذرتاج)
بدأ لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرت توكاييف.
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