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    أخبار رسمية


    بدء لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وكازاخستان

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٣]

    آستانا، 10 أبريل، (اذرتاج)

    بدأ لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرت توكاييف.

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