مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في آستانا

آستانا، 10 أبريل، (اذرتاج)

أقيمت مراسم استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في قصر "آك أوردا" الرئاسي في آستانا عاصمة كازاخستان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف في القصر الرئاسي.

استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف الرئيسَ الاذربيجاني إلهام علييف.

وبعد أن قدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.

تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

واستعرض الرئيسان أمام حرس الشرف.

ثم التقطت صورة جماعية للرئيسين.