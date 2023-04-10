باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

أقيم حفل توقيع الوثائق بين أذربيجان وكازاخستان بعد انتهاء اللقاء بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بحضور الوفدين في 10 أبريل في أستانا.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف وقعا على "بروتوكول بشأن انشاء المجلس الأعلى بين الدولتين الأذربيجانية والكازاخستانية" والبيان المشترك لرئيسي البلدين.

وقع رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج وقار علييف والمديرة العامة للجمعية المساهمة الغير التجارية "مجمع التلفزيون والراديو للرئيس الكازاخستاني روشان كاجيبايفا على "مذكرة تفاهم وتعاون بين وكالة انباء أذربيجان الرسمية أذرتاج و"الجمعية المساهمة غير التجارية "مجمع التلفزيون والراديو للرئيس الكازاخستاني".

وقع سفير أذربيجان في كازاخستان اغالار اتاموغلانوف ومدير معهد الأبحاث الاثنوسياسية التطبيقية الكازاخستاني تالقات كالييف على "مذكرة التعاون العلمي والثقافي بين مركز باكو الدولي للتنوع الثقافي و معهد الأبحاث الاثنوسياسية التطبيقية الكازاخستاني".

وقع رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان اورخان محمدوف ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الخارجية الكازاخستانية آيان يرينوف على "مذكرة تفاهم بين وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان وغرفة التجارة الخارجية الكازاخستانية".

وقع رئيس الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم عيسى حبيب بيلي ورئيس الرابطة الاجتماعية الجمهورية "الاكاديمية الوطنية الكازاخستانية للعلوم" مراد جورينوف على "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلم بين الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم والاكاديمية الوطنية الكازاخستانية للعلوم".

وقع سفير أذربيجان في كازاخستان اغالار اتاموغلانوف ورئيس "صندوق اوتانداستار" بجمهورية كازاخستان ابزال سفربيكلي على "مذكرة تفاهم بين لجنة الدولة الأذربيجانية المعنية بشئون الشتات و"صندوق اوتانداستار الكازاخستاني".

وقع وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني فريد قايبوف ووزير الإعلام والتنمية الاجتماعية دارخان كيديرالي على "مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية ووزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية الكازاخستانية".