رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين

آستانا، 10 ابريل، (أذرتاج) أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرت توكاييف بتصريحين صحفيين في 10 أبريل.

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