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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٩]

    آستانا، 10 ابريل، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرت توكاييف بتصريحين صحفيين في 10 أبريل.

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    رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين