رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان بتصريحين صحفيين
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٩]
آستانا، 10 ابريل، (أذرتاج)
أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرت توكاييف بتصريحين صحفيين في 10 أبريل.
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