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     "مايكراسوفت" تفتح مركزا إقليميا لها في كازاخستان

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٠٤]
     

    باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

    تم التوصل الى اتفاق مع شركة "مايكراسوفت" حول افتتاح مركز إقليمي لها في كازاخستان.

    أفادت أذرتاج ان هذا أعلن في لقاء جمع وزير التنمية الرقمية الكازاخستاني باغداد موسين مع المدير العام لشركة مايكراسوفت في كازاخستان سيرغي ليشينكو. سيشمل نشاط المركز بلدان آسيا المركزية وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا ومنغوليا وباكستان.

    يجب الذكر ان رئيس كازاخستان التقى مع المدير العام لشركة مايكراسوفت في أوروبا المركزية والشرقية ميشيل سيمونس في إطار زيارته نيويورك للمشاركة في الدورة الـ77 للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي. نوقشت خلال اللقاء التعاون المقبل ومسألة توسيع نطاق نشاط مكتب الشركة في كازاخستان ليكون مركزا إقليميا.

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