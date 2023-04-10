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    قرية خوجيك لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 10 ابريل (أذرتاج)

    تقع قرية خوجيك لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال في ضفة نهر هاكاري.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.

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