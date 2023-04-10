أذربيجان: 7 حالات إصابة بكورونا في 10 أبريل

باكو، 10 أبريل، (اذرتاج)

سجلت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و10 حالات تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 10 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و367 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و670 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و197 مريض منهم ويستمر علاج 500 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 612 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و569 ألف و59 فحصا طبيا.