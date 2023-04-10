رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي حاكم ولاية أستراخان للاتحاد الروسي

باكو، 10 أبريل، (أذرتاج)

التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف اليوم مع حاكم ولاية أستراخان للاتحاد الروسي ايغور بابوشكين وذلك على هامش زيارته الى باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجاس الوزراء ان الجانبين قيما خلال الاجتماع مستوى التعاون الفعال بين جمهورية اذربيجان وولاية أستراخان بشكل ايجابي واشارا الى دور هذا النشاط المشترك في تطوير العلاقات بين اذربيجان وروسيا.

واعرب الطرفان عن ارتياحهما لعقد عدد من الأحداث في أستراخان بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

تم التأكيد على أهمية مسيرة الدراجات النارية تحت الشعار "الخزر - بحر الصداقة" وقد وصل مشاركو هذا الموكب إلى أذربيجان.

ونوقشت خلال الاجتماع آفاق التعاون بين أذربيجان وولاية أستراخان في مجالات التجارة - الاقتصاد والنقل والترانزيت والتعاون الصناعي وبناء الآلات وكذلك العلاقات بين الموانئ والتعاون الإنساني.