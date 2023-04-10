  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 10 أبريل

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١١]
    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 10 أبريل

    باكو، 10 أبريل، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 10 أبريل، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٥‎]
    أذربيجان: 7 حالات إصابة بكورونا في 10 أبريل
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٩]
    أذربيجان: تطعيم 115 جرعة من لقاح كورونا في 9 أبريل
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣٥‎]
    أذربيجان: 59 حالة إصابة بكورونا في 9 أبريل
    ٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٨]
    أذربيجان: 71 حالة إصابة بكورونا على مدار اليوم