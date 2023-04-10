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    أخبار رسمية


    حفل الاستقبال الرسمي على شرف الرئيس الاذربيجاني في آستانا

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]

    آستانا، 10 أبريل، (اذرتاج)

    أقيم اليوم حفل الاستقبال الرسمي باسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على شرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في آستانا.

     

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