حفل الاستقبال الرسمي على شرف الرئيس الاذربيجاني في آستانا

آستانا، 10 أبريل، (اذرتاج) أقيم اليوم حفل الاستقبال الرسمي باسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على شرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في آستانا.

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