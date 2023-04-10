أردوغان: سفينة TCG تمكننا من تنفيذ عمليات عسكرية وإنسانية بالعالم

باكو، 10 ابريل (أذرتاج)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سفينة TCG ANADOLU محلية الصنع تتمتع بمواصفات تمكنها عند الضرورة من القيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الاثنين، في مراسم تسليم حاملة الطائرات السفينة "تي سي جي الأناضول" إلى قيادة القوات البحرية التركية.

وأوضح أردوغان أن "تي سي جي الأناضول" أول سفينة حربية من نوعها في العالم، مبينا أنه يمكن لأكبر وأضخم المروحيات والمسيرات أن تهبط عليها وتقلع منها.

وأردف قائلا: "نرى في سفينة TCG Anadolu رمزا يعزز مكانة تركيا في المنطقة والعالم، وبفضلها ستصبح تركيا دولة رائدة في مجال التقنيات والأنظمة والحلول التي تغير قواعد اللعبة في العالم".

وأشار إلى إمكانية استخدام السفينة في الكوارث الطبيعية والعمليات الإنسانية، لافتا إلى أنها تضم على متنها مستشفى وغرفة عمليات متكاملة.

واستطرد: "قررنا رفع ميزانية صناعاتنا الدفاعية إلى 75 مليار دولار، وبلغ عدد مشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا 750، وعدد شركات الصناعات الدفاعية 2700".

وأفاد أنه تم تطوير جميع أنظمة الأسلحة وأجهزة الاستشعار التي سيتم وضعها على الفرقاطات التركية بموارد محلية ووطنية.