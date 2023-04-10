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    سياسة


    توكايف: أذربيجان دولة شقيقة لكازاخستان

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٠]
    توكايف: أذربيجان دولة شقيقة لكازاخستان

    باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

    أذربيجان دولة شقيقة لكازاخستان، ودولة قريبة جدا.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في لقاء في استانا جمعه مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حضور محدود.

    أضاف الرئيس الكازاخستاني "اننا نبذل كل ما في وسعنا لتطوير التعاون الشامل من اجل التضامن المجال السياسي في المستوى الثنائي وفي اطار المنظمات الدولية، وكذلك في المجالات التجارية الاقتصادية والاستثمارية. قد انجز الكثير من الاعمال."

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