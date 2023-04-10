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    الرئيس الاذربيجاني: الأولويات هي توحيد الجهود في المجالات التجارية الاقتصادية واللوجيستية والبنية التحتية

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:١٢]
    الرئيس الاذربيجاني: الأولويات هي توحيد الجهود في المجالات التجارية الاقتصادية واللوجيستية والبنية التحتية

    باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

    بين أذربيجان وكازاخستان علاقات مخلصة وأخوية. وهذا أساس جيد لتطوير التعاون الثنائي.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقاء في استانا جمعه مع الرئيس الكازاخستاني في حضور محدود.

    وقال رئيس أذربيجان ان الأوليات الحالية هي تنفيذ المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية المتعلقة بالنقل واللوجستية وتوحيد جهود كلا البلدين في هذا المجال.

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