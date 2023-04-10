إقامة أيام الثقافة الكازاخستانية في أذربيجان

باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

ان التعاون في المجال الإنساني يكسب أهمية من الدرجة الأولى. ستتبادل أذربيجان وكازاخستان استضافة أيام ثقافة كل منهما.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقاء في استانا جمعه مع الرئيس الكازاخستاني في حضور موسع.

وأوضح الرئيس إلهام علييف ان هذا، سيساهم في زيادة التقارب بين الشعبين وفي إثراء تاريخنا وثقافتنا القديمين.