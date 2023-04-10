  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٥‎]

    باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مركز استانا المالي الدولي في 10 أبريل.

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٥‎]
    بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
    رئيس أذربيجان يختتم زيارته الرسمية الى كازاخستان
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٢]
    توقيع الوثائق بين أذربيجان وكازاخستان
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
    حفل الاستقبال الرسمي على شرف الرئيس الاذربيجاني في آستانا
    الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي