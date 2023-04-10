الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي

باكو، 10 أبريل (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مركز استانا المالي الدولي في 10 أبريل.

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