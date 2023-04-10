الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتفقدان مركز استانا المالي الدولي
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٥]
باكو، 10 أبريل (أذرتاج)
تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مركز استانا المالي الدولي في 10 أبريل.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٥]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٢]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٠]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣١]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٩]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥١]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٤٣]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٦]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٣٤]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٦]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١١]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٥]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٩]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣٥]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥٩]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٢٠]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٥٩]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٩]
٠٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٤٨]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك