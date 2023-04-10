رئيس أذربيجان يختتم زيارته الرسمية الى كازاخستان

باكو، 10 أبريل (أذرتاج) اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارته الرسمية الى جمهورية كازاخستان في 10 أبريل. أفادت أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في ارض مطار نورسلطان نظربايف الدولي في مدينة استانا المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الرئيس الأذربيجاني. وكان في وداع الرئيس إلهام علييف عند مغادرته المطار رئيس وزراء كازاخستان عليخان اسماعيلوف وكبار المسئولين الآخرين.

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