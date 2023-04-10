الخارجية: أذربيجان تثمن المحادثات مع إيران

باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية آيخان حاجيزاده ان أذربيجان مهتمة دوما بتطوير علاقات الجوار مع جميع البلدان المجاورة وبما في ذلك، مع إيران. إن الاحترام المتبادل لوحدة أراضي الدول و سيادتها أولوية ثابتة للسياسة الخارجية لأذربيجان.

أفادت أذرتاج ان حاجيزاده قال هذا في رده على سؤال عن كلمة المتحدث الرسمي بسام وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في 10 ابريل.

أوضح حاجيزاده ان الجانب الاذربيجاني يواصل مساعيه لضمان مصالحه الوطنية وامنه القومي في هذا الصدد.

اكد حاجيزاده ان الجانب الاذربيجاني يثمن هذه المحادثات ويعتبر مواصلة المشاورات ضرورية.