بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا

باكو، 10 أبريل (أذرتاج) أقيم حفل افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في 10 أبريل. بعد حفل الافتتاح الرسمي، زرع الرئيسان اشجارا في حديقة النباتات الواقعة في شارع حيدر علييف.

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