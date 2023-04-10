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    بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٥‎]

    باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

    أقيم حفل افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في 10 أبريل.

    بعد حفل الافتتاح الرسمي، زرع الرئيسان اشجارا في حديقة النباتات الواقعة في شارع حيدر علييف.

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    بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا بحضور الرئيسين الاذربيجاني والكازاخي...افتتاح شارع حيدر علييف في أستانا