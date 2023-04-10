  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أذرتاج ومجمع التلفزيون والراديو للرئيس الكازاخي يوقعان مذكرة تعاون

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٩]
    أذرتاج ومجمع التلفزيون والراديو للرئيس الكازاخي يوقعان مذكرة تعاون

    باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

    وقع رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج وقار علييف والمديرة العامة للجمعية المساهمة الغير التجارية "مجمع التلفزيون والراديو للرئيس الكازاخستاني روشان كاجيبايفا على "مذكرة تفاهم وتعاون بين وكالة انباء أذربيجان الرسمية أذرتاج و"الجمعية المساهمة غير التجارية "مجمع التلفزيون والراديو للرئيس الكازاخستاني" في 10 أبريل.

    تنص الوثيقة على إقامة الشراكة على المستويين الوطني والدولي، والتعاون في تبادل المحتوى الإعلامي والإنتاج المشترك.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٧]
    الرئيس: موقف كازاخستان الرامي الى إحلال السلام في منطقتنا مستحق للاحترام الكبير
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يطلع نظيره الكازاخستاني على المحادثات حول عملية التطبيع مع أرمينيا
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣١]
    الرئيس إلهام علييف يدعو نظيره الكازاخستاني لزيارة أذربيجان
    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٣]
    الخارجية: أذربيجان تثمن المحادثات مع إيران