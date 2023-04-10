أذرتاج ومجمع التلفزيون والراديو للرئيس الكازاخي يوقعان مذكرة تعاون
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٩]
باكو، 10 أبريل (أذرتاج)
وقع رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج وقار علييف والمديرة العامة للجمعية المساهمة الغير التجارية "مجمع التلفزيون والراديو للرئيس الكازاخستاني روشان كاجيبايفا على "مذكرة تفاهم وتعاون بين وكالة انباء أذربيجان الرسمية أذرتاج و"الجمعية المساهمة غير التجارية "مجمع التلفزيون والراديو للرئيس الكازاخستاني" في 10 أبريل.
تنص الوثيقة على إقامة الشراكة على المستويين الوطني والدولي، والتعاون في تبادل المحتوى الإعلامي والإنتاج المشترك.
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