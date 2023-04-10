الرئيس إلهام علييف يدعو نظيره الكازاخستاني لزيارة أذربيجان

باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على قراره الشخصي عن انشاء مركز "كورمان غازي" لإبداعات الأطفال في قره باغ المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج ان رئيس أذربيجان دعا نظيره الكازاخستاني للقيام بزيارة أذربيجان للمشاركة في حفل افتتاح المركز الجاري إنشاؤه حاليا. قال ان هذا سيكون خير مؤشر على الصداقة والاخوة بين الشعبين.