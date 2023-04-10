الرئيس إلهام علييف يطلع نظيره الكازاخستاني على المحادثات حول عملية التطبيع مع أرمينيا

باكو، 10 أبريل (أذرتاج)

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره للرئيس توكايف على موقف كازاخستان من مسألة تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

قال الرئيس علييف في تصريح صحفي له عقب لقائه مع الرئيس الكازاخستاني توكايف انه اطلع نظيره على الوضع الحالي في عملية المحادثات بشأن التطبيع، حسبما أفادت أذرتاج.

أكد الرئيس: "عازمون على التطبيع. حيث ان أذربيجان بالذات بادرت العمل على معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب القراباغية الثانية. وقد بدأ هذا العمل بالفعل، لكنه لا يسير على ما يرام، بشكل سلس. لكن لا بديل لهذا".