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    سياسة


    الرئيس: موقف كازاخستان الرامي الى إحلال السلام في منطقتنا مستحق للاحترام الكبير

    ١٠.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٧]
    الرئيس: موقف كازاخستان الرامي الى إحلال السلام في منطقتنا مستحق للاحترام الكبير

    باكو، 10 ابريل (أذرتاج)

    ان موقف كازاخستان الثابت الرامي الى إحلال السلام في منقطتنا يستحق للاحترام الكبير.

    قال الرئيس علييف في تصريح صحفي له عقب لقائه مع الرئيس الكازاخستاني توكايف ان كازاخستان له نفوذ متزايد في العالم وموقف ثابت متأن تجاه أهم القضايا العالمية، مشيرا الى "أننا قد أجرينا تبادل الآراء حول مسائل الامن الدولي. وهذه المسائل تتطلب دوما انتباها لها واتخاذ موقف دقيق وقوي ومتأن تجاهها.

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