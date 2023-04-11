قائد سلاح الجو الاذربيجاني يزور الولايات المتحدة الامريكية

باكو، 11 أبريل (أذرتاج) قام نائب وزير الدفاع قائد السلاح الجوي الاذربيجاني الجنرال رامز طاهروف بزيارة الولايات المتحدة الامريكية. أفادت أذرتاج ان الجنرال طاهروف اجتمع مع قائد سلاح الجو الأمريكي اللواء تشارلز براون. اجرى الطرفان تبادل الآراء المفصل حول الوضع الحالي للتعاون العسكري ومسائل الامن القومي. كما حضر اللقاء سفير أذربيجان في الولايات المتحدة الامريكية خزر إبراهيم.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده